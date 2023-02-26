Китай заплатит «реальную цену», если будет оказывать военную поддержку России. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Пекину придется принимать собственные решения относительно того, как он будет действовать, будет ли он оказывать военную помощь, но если он пойдет по этому пути, это нанесет реальный ущерб Китаю», — добавил советник американского президента.

Салливан утверждает, что сейчас нет подтвержденной информации о том, что Пекин поставил Москве военную помощь.