Маск назвал события 2014 года в Киеве «переворотом», на что Подоляк заявил, что в Украине никогда не было переворотов. «Переворотом» события на Майдане называют власти России, Подоляк посоветовал Маску не читать российские газеты.

В Украине не было «переворотов», утверждающему обратное бизнесмену Илону Маску стоит прекратить читать российские медиа, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. Так он прокомментировал слова Маска о том, что события 2014 года в Киеве были «переворотом».

Подоляк объяснил, что «свободные общества» влияют на власть путем выборов или диалога, а «порабощенные» выходят на улицы.

«В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», — написал советник, обращаясь к Маску.