Украина не пойдет на примирение и сотрудничество с Россией, которая развязала войну против нашей страны, по меньшей мере, на протяжении столетия. Для шагов в этом направлении РФ должна стать демократическим, демилитаризованным и денуклеаризированным государством.

Об этом в интервью немецкому изданию Focus заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина — это суверенная страна с международно признанными границами, поэтому она не может пойти на компромиссы со страной-агрессором.

Единственный компромисс — полный вывод российских войск из Украины в границы 1991 года. Россияне должны прекратить стрелять, остановить агрессию и покинуть нашу территорию. Я считаю, что смена границ была бы неприемлемым компромиссом и для Европы», — сказал он.

Премьер также отверг любые компромиссы по территориальной целостности в обмен на скорейшее получение членства в ЕС и сильные гарантии безопасности для остальной страны.