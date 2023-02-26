Войну РФ против Украины в МИД Казахстана назвали «украинским кризисом».

Казахстан поддержал предложенный Китаем «мирный план» по урегулированию войны в Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны.

«Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как прекращение кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций», – говорится в сообщении на сайте МИД Казахстана.

Отмечается, что Казахстан поддерживает мирное решение проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН. В ведомстве также призывают, чтобы «вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всячески способствовало дипломатическому разрешению ситуации».