Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил о «дерзком» отношении со стороны директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в ходе их встречи в ноябре 2022 года

«Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия… Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение (президента России Владимира ) Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость», — заявил Бернс в интервью телеканалу CBS News.

Как отмечается, Бернс назвал встречу «довольно удручающей».