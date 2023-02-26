У нас есть азербайджанские студенты, проживающие в зоне землетрясения в Турции.
Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
Министр сообщил, что с этими студентами и членами их семей поддерживается постоянный контакт.
У нас есть азербайджанские студенты, проживающие в зоне землетрясения в Турции.
Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
Министр сообщил, что с этими студентами и членами их семей поддерживается постоянный контакт.
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