Планируется визит президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай.

Об этом в интервью Global Times заявил посол Китая в Евросоюзе Фу Конг.

По его словам, Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель могут посетить Китай в первой половине этого года.

По словам китайского дипломата, идет подготовка к визиту двух высокопоставленных официальных лиц ЕС, и ожидается, что в ближайшее время начнутся «регулярные взаимные визиты на высоком уровне» между ЕС и Китаем.