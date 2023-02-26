Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Китай рассматривает возможность поставок России вооружений. Поэтому Белый дом предупредил Китай о возможных последствиях такого решения, сообщил он.

«Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления военной техники»,— заявил Уильям Бернс в интервью CNS.

Ранее источники CNN и The Wall Street Journal, знакомые с данными американской разведки, сообщили, что Китай изучает возможность поставки России беспилотников, артиллерии и боеприпасов. По данным CNN, Китай не принял окончательного решения о поставках.