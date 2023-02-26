Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 25 февраля. В нем он прокомментировал введение Евросоюзом десятого пакета санкций против России и принятую Генассамблеей ООН резолюцию к годовщине вторжения РФ.

«Сегодня утвержден десятый пакет санкций ЕС против России за войну. Десятый и, очевидно, не последний пакет. Санкции будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала российской агрессии. Сейчас в десятом пакете есть новые санкционные шаги против военной промышленности и финансового сектора государства-террориста», — сказал Зеленский.

По словам президента, украинские дипломаты и все государство работают над тем, чтобы расширить глобальные и, в частности, европейские санкции еще и на российскую атомную отрасль — на «Росатом» и всех, кто причастен к ракетной программе.

Высказался Зеленский и по поводу принятой на Генассамблее ООН резолюции Украины.

«Очень хороший дипломатический импульс на этой неделе дала и наша резолюция, принятая на Генассамблее ООН. Резолюция о мире для Украины, о территориальной целостности нашего государства и защите международного права от агрессии России. Фактически мы видим, что смысл нашей формулы мира становится основой конкретных международных политико-правовых решений и поддерживает их мировое большинство», — добавил президент.