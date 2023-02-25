Террористическая организация YPG финансируется в Швеции. Об этом сообщила на телеканале SVT представитель Шведского разведывательного управления (SEPO) Сюзанна Трехёрнинг.

По ее словам, на территории королевства на нужды террористов собирают значительные суммы. «Я не буду называть цифру, но могу заверить, что террористическая организация РПК обеспечила себе значительное финансирование в нашей стране», — сказала Трехёрнинг, передает «Анадолу».

Представитель SEPO сообщила, что отдел по борьбе с терроризмом не прекращает работу, связанную с выявлением преступников.

Буквально на прошлой неделе был задержан гражданин, пытавшийся собирать «дань»​​​​​​​ для нужд террористической организации, констатировала представитель разведуправления.

Ранее, 29 января главный переговорщик Швеции по вопросам членства в НАТО Оскар Стенстрём сообщил, что террористов РКК финансируют организованные преступные группировки в Швеции.

«В отличие от Финляндии, большая часть финансовых ресурсов РПК находится в Швеции», — сказал переговорщик.