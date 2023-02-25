Министерство обороны Российской Федерации и Служба внешней разведки России (СВР) включены в санкционный список Евросоюза. Это следует из публикации в официальном журнале ЕС.

В частности, в списки санкций ЕС попали командующие видами, родами войск, руководители департаментов МО, Главное управление глубоководных исследований Минобороны, Центр связи Минобороны и другие структуры.

Кроме того, в десятый санкционный пакет были включены ряд ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса «Росатома».