Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что поисково-спасательные работы в Турции и Сирии подходят к концу, но регион столкнулся с новой болью — землетрясениями, произошедшими 20 февраля.

На еженедельной пресс-конференции Гебрейесус заявил, что, несмотря на то, что эти землетрясения были менее сильными, чем землетрясения 6 февраля, они также привели к жертвам.

«В настоящее время число погибших составляет более 47 тыс. (вместе с жертвами в Сирии), 125 тыс. человек получили травмы. В Турции повреждено не менее 15 больниц, пострадали многие медучреждения. В Сирии полностью или частично разрушены 145 медучреждений. 26 миллионов человек пострадали от землетрясений», — заявил представитель ВОЗ.

Организация обратилась с призывом об оказании экстренной помощи на сумму $ 84,5 млн для поддержки усилий по реагированию на чрезвычайные ситуации в этих двух странах, сказал Гебрейесус.