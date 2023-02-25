ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России. Ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.

Евросоюз внес в санкционный список руководителя Россотрудничества Евгения Примакова и главу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева. Соответствующая информация размещена в опубликованном в субботу документе ЕС.

В документе утверждается, что Примаков «несет ответственность за поддержку и осуществление действий и политику, которые подрывают и несут угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В качестве обоснования добавления Фадеева в список Евросоюз обозначил «распространение российской дезинформации и пропаганды о войне».

ЕС включил в санкционный список Москалькову и зампреда правительства Московской области Духина за эвакуацию детей из зоны конфликта,а также хирурга Леонида Рошаля.

Под ограничения подпали также Альфа-банк, Росбанк и банк «Тинькофф».