Российская и китайская делегации не поддержали и заблокировали совместное коммюнике стран «Большой двадцатки», подготовленное Западом и представленное на саммите G20 в Индии.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Поскольку предложенное западными странами заявление было заблокировано, саммит министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» завершится без итогового коммюнике.

Соединенные Штаты и их союзники по Большой семерке (G7) непреклонны в требовании в коммюнике прямо осудить Россию за вторжение в Украину, против чего выступили российская и китайская делегации.

Кроме того, Индия настаивает на том, чтобы не использовалось слово «война» в коммюнике, сообщили агентству Reuters представители G20.

Индия и Китай были среди стран, которые 23 февраля, когда ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за то, чтобы потребовать от Москвы вывести свои войска с Украины и прекратить боевые действия.