Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Китай в начале апреля, сообщает телеканал BFMTV.

Французский лидер, прибыв на Международный сельскохозяйственный салон, заявил, что считает положительным тот факт, что Китай включается в усилия по обеспечению мира в Украине.

«Я отправлюсь в Китай в начале апреля. Китай сейчас должен помогать нам оказывать давление на Россию, очевидно, чтобы она не использовала ни ядерное, ни химическое оружие <…>, а также остановила эту агрессию до начала переговоров», — сказал Макрон.

Макрон уверен, что урегулирование украинского конфликта невозможно без «вывода [российских] войск и соблюдения территориального суверенитета народа Украины».