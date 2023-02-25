Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили на встрече с Стамбуле армяно-азербайджанские отношения, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Алиев и Эрдоган обменялись мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мирной повестке дня», — отмечается в информации.

Президенты обсудили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в политической, экономической, торговой, энергетической, военной и военно-технической сферах.