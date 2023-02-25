Силовики задержали в субботу мэра города Нурдагы Оккеша Кавака в турецкой провинции Газиантеп, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий, сообщила газета Sozcu.

По данным газеты, в четверг в Мерсине был задержан Юнус Кая, который руководил подрядными работами на строительстве десятков домов, не выстоявших после землетрясения, в то же время он является членом Совета города и сотрудником строительной комиссии. В ходе допроса выяснилось, что у чиновника было несколько общих проектов с компанией, принадлежащей брату мэра Нурдагы.

«В рамках расследования мэр Нурдагы Оккеш Кавак был задержан», — сообщила газета.

В целом в Газиантепе в связи с расследованием недобросовестного строительства домов, которые рухнули после землетрясений, задержаны 22 человека, выданы ордера на арест 80.

В пятницу в Нурдагы начались строительные работы, специалисты приступили к фундаменту для 855 квартир.