Азербайджан и впредь продолжит гуманитарную помощь с целью ликвидации последствий землетрясения. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Отметив, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни, Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна с первого дня этой трагедии поддерживает братскую Турцию.

Глава государства довел до внимания, что наша страна и впредь продолжит гуманитарную помощь с целью ликвидации последствий землетрясения. Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что братская Турция в скором времени устранит последствия этого землетрясения.