Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры, если США и страны НАТО поставят Украине вооружения для удара по территориям в глубине страны. Об этом в интервью китайской газете Global Times заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

«Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву вооружения, в том числе танки, для нанесения удара вглубь нашей страны и попытки захвата нашей конституционной территории, это вынудит нас к жестким ответным действиям», сказал Моргулов.

Он добавил, что планы Вашингтона поставить Киеву танки показали, что для США не существует красных линий.