Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Турцию.
***
13:41
Президент Ильхам Алиев сегодня посетит Турцию. Об этом сообщил телеканал Haber Global.
Ожидается встреча азербайджанского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Турцию.
***
13:41
Президент Ильхам Алиев сегодня посетит Турцию. Об этом сообщил телеканал Haber Global.
Ожидается встреча азербайджанского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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