Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Турцию.

***

13:41

Президент Ильхам Алиев сегодня посетит Турцию. Об этом сообщил телеканал Haber Global.

Ожидается встреча азербайджанского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.