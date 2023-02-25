На телеканале İTV (Общественное телевидение) вышел документальный фильм Baş tutmayan tələ («Несостоявшаяся ловушка «).

Фильм повествует о том, как сотрудники спецслужб Армении через социальные сети устанавливают контакты с гражданами Азербайджана, и раскрываются методы их взаимодействия с нашими согражданами с целью сбора информации. О разоблачении одного из таких агентов и рассказывается в фильме.

«Герой» фильма — Артур Арустамян, высокопоставленный офицер, занимающий руководящий пост в одном из управлений СНБ Армении.

Арустамян, в числе прочих, устанавливает контакт и начинает переписку с сотрудником Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана с условным именем «Джанане», и пытается собрать у нее информацию, представляющую интерес для армянских спецслужб.

Позже Арустамян «влюбляется» в «Джанану» и раскрывает некоторую информацию о себе. Документальный фильм «Несостоявшаяся ловушка» также содержит аудиозапись и кадры армянского агента.

Чтобы доказать свою личность он даже отправляет «Джанане» фотографию, которая, как стало известно СГБ Азербайджана, была снята во время встречи Никола Пашиняна с сотрудниками СНБ Армении.

Отметим, что Арустамян через социальные сети пытался наладить диалог и с другими гражданами Азербайджана.