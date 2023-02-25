Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля — 2 марта совершит государственный визит в Китай, где обсудит с руководством КНР весь комплекс двусторонних отношений и международную проблематику, сообщает ТАСС.

«В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке», — отметили в президентской пресс-службе.

Там заявили, что предстоящий визит станет продолжением «многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем».

В пресс-службе напомнили, что в сентябре прошлого года на двусторонней встрече на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества лидеры Беларуси и Китая приняли совместную декларацию о выводе отношений «на новый уровень — всепогодного и всестороннего стратегического партнерства».

«Анализ достигнутого и максимальная реализация на практике потенциала нового уровня в отношениях станут предметом рассмотрения глав государств», — отметили в пресс-службе, уточнив, что Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.

По данным президентской пресс-службы, в Пекине Лукашенко также проведет несколько встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.