Граждане Азербайджана, пострадавшие в результате разрушительного землетрясения в Турции, и члены их семей, являющиеся гражданами других стран, после медицинского обследования и лечения в соответствующих учреждениях здравоохранения Азербайджана привлекаются к реабилитации в соответствующем учреждении социального обслуживания Агентства социальных услуг Азербайджана, сообщает Тrend.

На первом этапе шести семьям (всего 22 человека), эвакуированным в Азербайджан, были оказаны реабилитационные услуги в соответствующем учреждении социального обслуживания агентства.

В настоящее время в учреждении продолжаются реабилитационные работы с еще одной семьей (всего 5 человек, трое из которых дети).

На основе оценки каждого временно размещенного в учреждении лица разрабатывается план социальной реабилитации и осуществляются мероприятия по их социальной реинтеграции и реабилитации.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.