Преждложенный Китаем «мирный план» для дипломатического урегулирования конфликта России и Украины выгоден лишь Кремлю, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News в субботу, 25 января.

«Путин аплодирует, так как этот план может быть хорошим. Я не увидел в плане ничего указывающего на то, что там есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России», — подчеркнул Байден.

По словам американского президента, сама идея о том, что Китай будет вести переговоры об окончании войны, «которая абсолютно несправедлива» для Украины, «просто нерациональна».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что китайский план не является «предложением», а скорее озвучиванием мнений по поводу войны России против Украины. «Есть мнения, с которыми я не согласен, весь мир, мне кажется, не соглашается. Но это уже что-то. Если там есть мысли, которые совпадают с уважением к международному праву, территориальной целостности и безопасности, мы должны это в нормальном смысле слова использовать, и в этом пункте поработать с Китаем. Наша задача — собрать всех, чтобы изолировать одних», — заявил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что предложения Пекина не вызывают доверия, поскольку «они даже были не в состоянии осудить нелегальное вторжение в Украину». Он также указал на то, что накануне вторжения, в феврале 2022 года, Россия и Китай подписали документ о «безграничном партнерстве».

Байден заявил об «ответе» США в случае поставок Китаем оружия РФ

Во время того интервью журналист ABC News поинтересовался у президента США, какие действия Белый дом предпримет, если Пекин начнет поставлять оружие Москве. Байден заявил, что «не ожидает» от Китая подобной «инициативы», но в случае ее возникновения США «отреагировали бы». «Так же, как и если бы любой другой переступид эту черту. Говоря иначе, мы ввели жесткие санкции в отношении всех, кто это делал», — заявил американский лидер.

Еженедельник Der Spiegel 23 февраля сообщил, что российские военные ведут переговоры о сотрудничестве с китайским производителем дронов Bingo. По данным издания, компания планирует поставлять в РФ комплектующие для сборки беспилотников ZT-180, которые могут нести боеголовку весом до 50 кг. По своей конструкции они могут напоминать иранские БПЛА Shahed-136, которые РФ использует для атак по объектам гражданской инфраструктуры в Украине. Пекин официально отрицает сотрудничество с РФ в сфере поставок и создания вооружения.