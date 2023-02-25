Владимир Путин попытается представить катастрофические военные неудачи России как необходимый опыт.

В Кремле не комментировали первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, предположительно, из-за того, что Россия не смогла достичь ни одной из заявленных целей и не имела значительных территориальных достижений с июля 2022 года.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW). Эксперты обратили внимание, что российский диктатор Владимир Путин и его прихвостни из администрации не делали никаких заявлений по поводу годовщины, хотя в течение последних трех дней глава Кремля имел многочисленные публичные выступления.

Аналитики указывают, что провокационные заявления в годовщину вторжения в очередной раз сделал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он нафантазировал, что Россия выиграет войну, и повторил, что для нее жизненно важно достичь своих целей и «отодвинуть границы, которые угрожают [России], насколько это возможно, даже если это границы Польши».

«Раньше ISW оценивало, что Кремль использовал Медведева для поддержки информационных кампаний, нацеленных на военную поддержку Украины Западом, и для отвлечения внимания от военных неудач России», — отмечается в отчете.

В свою очередь, российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин раскритиковал заявления Медведева, назвав их бредом, и пытался преуменьшить значение военных неудач для России. Он отметил, что очень трудно победить государство, получающее внешнюю поддержку, при помощи немотивированных сил России, отсутствия гражданского общества и сильного промывания мозгов.

Аналитики ISW отмечают, что подобные заявления российских представителей могут свидетельствовать о том, что Путин будет пытаться представить катастрофические военные неудачи России как необходимый опыт, который она будет использовать для подготовки к «будущей агрессии НАТО против РФ».