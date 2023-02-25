Начато судебное расследование по уголовному делу Наджиба Османова, работавшего в должности атташе по финансовым вопросам в посольстве Азербайджана в Корее.

Обвинительный акт оглашен на процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой в Бакинском суде по тяжким преступлениям, сообщает АПА.

В обвинении отмечается, что Наджиб Османов с мая 2021 года по февраль 2022 года присвоил 347 тысяч манатов, выделенных на коммунальные, страховые выплаты сотрудникам посольства и посольства, и растратил их на ставки в казино и азартные игры.

Он обналичил средства в банке после того, как платежные поручения были скреплены печатью и заверены послом Рамзи Теймуровым. Однако эти деньги не были потрачены по назначению и были проиграны в казино.

Бывший атташе признался, что пошел на данное деяние, пристрастившись к азартным играм. Он признал себя виновным и выразил сожаление о содеянном.

Отметим, что Наджибу Османову предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (хищение в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса. В отношении него избрана мера пресечения, не связанная с арестом.

По делу Министерству иностранных дел возмещено 77 тысяч долларов ущерба.