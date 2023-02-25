По данным Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, с 25 февраля до утра 26 февраля на территории Азербайджана прогнозируется сильный порывистый ветер, в связи с чем в высокогорье есть вероятность схода снежных лавин.

Как говорится в сообщении МЧС, учитывая предстоящее ухудшение погоды, министерство рекомендует жителям горных районов, а также тем, кто собирается отправиться в горный поход, следить за прогнозом погоды от соответствующих официальных структур и, по возможности, не покидать населенные пункты.

Если же возникнет такая необходимость, рекомендуется заранее сообщать родственникам о маршруте, брать с собой соответствующие средства связи, например мобильный телефон, не приближаться к незнакомым местам, обращать внимание на предупредительные и запрещающие знаки, находиться вдали от мест, где возможен сход лавин, в том числе от крутых склонов, и возвращаться в населенный пункт до наступления темноты.