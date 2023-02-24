В связи с памятными мероприятиями, проведенными по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида, на проспекте Ходжалы, а также других прилегающих улицах и проспектах будет ограничено движение автомобилей.

Согласно информации Бактрансагентства, с учетом этого расписание движения автобусов на регулярных маршрутах 4, 10, 21, 30, 32, 46, 49 и 175, следующих по указанным улицам и проспектам, будет изменено с утренних часов и до завершения мероприятия.

Движение пассажирских автобусов будет организовано путем проезда по альтернативным улицам и проспектам.