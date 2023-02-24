Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.

Обсуждены последствия землетрясений в Турции и ситуация на фоне войны между РФ и Украиной.

Глава турецкого государства указал на необходимость установления справедливого мира в Украине с тем, чтобы избежать дальнейших жертв и разрушений.

Турецкий лидер заявил об искреннем стремлении Турции к продлению Стамбульского зернового соглашения и готовности Анкары всячески содействовать этому.

Президент Эрдоган поблагодарил российского лидера за солидарность с Турцией в связи со стихийным бедствием.