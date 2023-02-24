Президент Украины Владимир Зеленский считает, что совершил много ошибок за год полномасштабной войны. Об этом он заявил, отвечая на вопросы во время пресс-конференции 24 февраля в Киеве.

«Моя самая большая ошибка [за год полномасштабной войны]? Я не знаю, мне кажется, их было достаточно. Я не знаю… Я ежедневно делаю выбор, я живой человек – как бы кто там не хотел. Я живой человек и ежедневно, наверное, я ошибаюсь. Я уверен, что ошибаюсь. Главное, чтобы у меня как у президента не было фатальных ошибок, через которые я, гарант Конституции и гарант защиты государства – могу его потерять. Слава богу, такой не было», – сказал он.