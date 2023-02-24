Россия высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование украинского конфликта мирными средствами и разделяет предложения Пекина. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства. Таким образом дипломат прокомментировала план мирного урегулирования ситуации в Украине, представленный ранее китайской стороной.

«Россия открыта к достижению целей «СВО» политико-дипломатическим путём. Это подразумевает прекращение поставок в Украину западных вооружений и наёмников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение всех угроз, исходящих с её территории», — отметила Захарова.