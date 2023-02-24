Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свое мнение о китайском мирном плане.

«Я не думаю, что это мирный план. Мне кажется, что Китай просто высказал свои мысли. Это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине. Другой вопрос, что стоит за словами», — отметил украинский лидер.

Он сказал, что в предложениях Китая есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Украине (например, по поддержке территориальной целостности). И потому по этим пунктам стоит работать с Китаем.