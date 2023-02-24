У Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в текущем году. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 февраля в ходе посвященной годовщине полномасштабного вторжения РФ пресс-конференции «Февраль. Год несокрушимости».

«Если каждый из нас и наши партнеры будем оставаться крепким кулаком, если наши партнеры, объединенные ради нашей победы, сдержат все свои обещания и сроки – я в это верю. Я считаю, мы оказались мощными партнерами – этому есть подтверждения. Поэтому если все мы сделаем свою домашнюю работу, выполним свои задания – нас неминуемо ждет победа. Я уверен, что победа будет, и очень хочу – чтобы в этом году», – сказал президент.

Он отметил, что любой стране в мире было бы сложно противостоять агрессии со стороны РФ.

«У нас для этого есть все: мотивация, уверенность, друзья, дипломатия, мы объединили все силы против этого нашествия. Я думаю, ни одна страна в мире не смогла бы в одиночку выдержать против такой агрессивной войны. Ну разве что США могли бы… И Украина противостоит [России] не сама. Нам помогают друзья – ради общих ценностей и чтобы эта агрессия не пошла дальше… Очень важно, чтобы каждый сфокусировался и работал на своем месте. Вот и все. И тогда будет победа, ведь на нашей стороне правда и дети, которых мы любим. И нам очень жаль, когда мы теряем их на фронте. А они [россияне] бросают всех, не считая смерти. Это их выбор», – подчеркнул Зеленский.