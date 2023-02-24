Армения отказалась от предложения о создании контрольно-пропускных пунктов. Об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Армяне использовали Лачинский коридор в незаконных целях. Об этом неоднократно информировались международные организации, проводились брифинги для представителей дипломатического корпуса, действующего в нашей стране. Имеются сотни различных фактов нарушений. Такая ситуация, естественно, вызвала справедливое недовольство азербайджанского общества, в том числе протесты, которые начались в декабре. Мы знаем, что есть призывы к решению проблемы. Один из путей решения озвучил президент Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности на встрече с премьер-министром Армении, а затем в ходе панельной дискуссии, предложив установить контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской условной границе. Это может обеспечить прозрачность на Лачинской дороге. Потому что все знают, что написано в трехстороннем заявлении, в чем состоят обязательства сторон. Но отсутствие прозрачности создает серьезные проблемы и вопросы. Когда это предложение обсуждается в рабочем порядке, мы слышим от международных партнеров о целесообразности этого. На той встрече не было дано никаких конкретных ответов, однако примерно через два дня министр иностранных дел Армении, ссылаясь на это предложение, без каких-либо объяснений, назвал его неприемлемым для Армении. Считаем, что это еще раз показывает, что армянская сторона не заинтересована в выполнении своих обязательств по трехстороннему заявлению. Она отказывается от предложения относительно устранения какой-либо напряженности на Лачинской дороге», — сказал министр.

Он добавил, что Армения заинтересована в том, чтобы заниматься манипуляциями и вводить в заблуждение международную общественность, создавая ложное впечатление и ненужную напряженность: «Она уклоняется от переговоров, а также отказывается от представленного предложения без каких-либо объяснений».