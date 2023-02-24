Инициированный в парламенте Грузии законопроект об агентах иностранного влияния несовместим с двумя рекомендациями Евросоюза, которые страна обязана исполнить для получения статуса кандидата в члены объединения. Об этом в пятницу заявил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

«Эта инициатива несовместима как минимум с 2 из 12 рекомендаций. Одна рекомендация касается свободы СМИ, а другая — гражданского общества. Я могу лишь сказать, что это плохой месседж и плохой тайминг. Но я искренне надеюсь, что эта инициатива будет пересмотрена и как-то исключена из дальнейшей работы, потому что она явно несовместима с ценностями и принципами Евросоюза», — сказал Герчинский.