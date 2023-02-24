В целях защиты местного рынка труда, поддержки развития рынка недвижимости, ценных бумаг и банковского сектора, предотвращения риска искусственного увеличения числа коммерческих юридических лиц с иностранными инвестициями, не приводящего к реальным инвестициям, а также дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере миграции, предлагаются изменения в Миграционный кодекс.

Законопроект был внесен в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса. Согласно проекту, меняются условия выдачи и продления иностранцам вида на жительство в Азербайджане. Законопроект принят в первом чтении.