Более миллиарда людей подвергаются риску заболеть холерой. За минувшую неделю о новых вспышках этой болезни сообщили три страны, а их общее число выросло до 22.

Об этом сообщил на брифинге в Женеве руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Филипп Барбоза.

«По нашим оценкам, более миллиарда людей в 43 странах напрямую подвергаются риску заболевания холерой», — отметил он. «Только за последнюю неделю три страны сообщили о новых вспышках. В настоящий момент 22 государства, расположенные в пяти регионах ВОЗ, ведут борьбу со вспышками холеры», — констатировал Барбоза.

Он напомнил, что в прошлом году со вспышками холеры столкнулись на 50% больше стран, чем в 2021. «К сожалению, эта тенденция продолжается. Бедность, конфликты и природные бедствия продолжают подпитывать вспышки, которые теперь усугубляются изменением климата», — подчеркнул специалист ВОЗ.

Барбоза обратил внимание также на тот факт, что «показатели летальности являются самыми высокими за последние десять лет». «Глобальный коэффициент летальности составил в 2021 году почти 2%, что значительно выше допустимого. Предварительные данные предполагают то же самое для 2022 и 2023 годов», — заключил руководитель группы ВОЗ.