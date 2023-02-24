США в координации со странами «Большой семерки» (G7) 24 февраля введут санкции против более 200 физических и юридических лиц из РФ и третьих стран, сообщает ТАСС.

«Сегодня в координации с партнерами и союзниками по G7 министерство финансов и Госдепартамент введут масштабные санкции против ключевых секторов, приносящих доход, с целью дальнейшего ослабления экономики России и снижения ее способности вести войну против Украины. В результате санкции будут введены в отношении более 200 физических и юридических лиц, как в России, так и в третьих странах в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные усилия России», — говорится в заявлении.

В Белом доме добавили, что Министерство торговли США объявит о введении экспортных ограничений в отношении почти 90 компаний из России, Китая и других стран за помощь в обходе санкций. «Сегодня министерство торговли предпримет ряд действий по экспортному контролю, включив почти 90 российских компаний и компаний из третьих стран, в том числе из Китая, в список субъектов, участвующих в деятельности по обходу санкций и поддержке российского оборонного сектора», — говорится в сообщении.