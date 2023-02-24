Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что несмотря на ее желание присутствовать в Киеве в связи с годовщиной начала войны, она так и не получила приглашения.

«Президент Грузии несомненно сегодня должна была находиться в Киеве, и я выразила свою готовность для этого своевременно. К сожалению, я не получила приглашения. Зато парламент, несмотря на приглашение, не посчитал необходимым направить официальную делегацию», — сказала Зурабишвили в пятницу, выступая на мероприятии, посвященном годовщине начала войны в Украине.