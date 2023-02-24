Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался про задачи РФ к годовщине начала боевых действий.

По его словам, после «победы» РФ ждут тяжёлые и нервные переговоры. Потому, что «формальные участники переговоров со стороны нашего противника – одни, а фактические руководители – совсем другие». По словам Медведева, решения за Украину принимать будет не Зеленский, если он будет ещё жив, а «за океаном».

После этого Россию ждут «годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины”. Рано или поздно представители украинской власти “снова будут провоцировать мировой конфликт».

Медведев утверждает, что поэтому нужно достичь всех целей СВО и отодвинуть границы как можно дальше, «даже если это будут границы Польши». «Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам», — заявил он.