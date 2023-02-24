Продолжаются работы по расширению проводимых Агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA) операций, наращиванию материально-технической базы и потенциала с целью восстановления освобожденных от оккупации территорий и обеспечения безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщили в ANAMA, еще 5 собак-миноискателей породы Малинуа были переданы агентству в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Институтом наследия Маршалла (Marshall Legacy Institute, MLI) и ANAMA.

Собаки-миноискатели, прошедшие специальную подготовку, будут привлечены к операциям по разминированию в Карабахе после прохождения соответствующей подготовки и аккредитации в соответствии с международными стандартами разминирования (IMAS).

Отмечено, что поэтапный ввоз в страну собак-миноискателей осуществляется безвозмездно компанией Silk Way West Airlines.