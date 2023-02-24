Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках специального эфира телеканала CNN, посвященного годовщине начала полномасштабного российского вторжения в Украину, заявил, что Россия «уже проиграла эту войну».

«Целями России в этой войне были стереть Украину с карты мира, захватить столицу и уничтожить Украину, поглотить ее», — сказал Салливан. «Им это не удалось, и они уже не смогут сделать это», — подчеркнул он.

Салливан также сказал, что США со своей стороны сделают все возможное, чтобы предоставить Украине необходимую ей военную помощь. Однако, сказал он, в истребителях F-16, о которых просит Украина, в данный момент «нет ключевой необходимости». «F-16 — это вопрос долгосрочной обороны Украины, а не краткосрочной борьбы», — сказал он.