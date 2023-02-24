США были бы готовы к переговорам по Украине только на основе озвученной президентом этой страны Владимиром Зеленским «формулы мира» из десяти пунктов. Об этом заявила в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Украинская сторона предложила план по достижению мира из десяти пунктов. Россия никак не отреагировала на этот план. Если бы мирные переговоры начались на основе формулы справедливого мира, которую предложили украинцы, конечно, мы бы это поддержали», — сказала Нуланд, отвечая на вопрос, готовы ли США к переговорам по Украине.

«То, что мы говорим, и то, что говорил президент [США Джо] Байден в Польше, — если Россия перестанет сражаться, война закончится. А если Украина прекратит сражаться, то закончится Украина», — сказала она.

Зеленский, выступая перед участниками саммита Группы двадцати в ноябре, заявлял, что у Киева есть «план достижения мира», состоящий из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех», а также вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины.