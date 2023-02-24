Минобороны РФ утверждает, что Киев планирует вторжение в Приднестровье.

По мнению ведомства, якобы готовящаяся провокация будет проведена в ответ на «якобы наступление российских войск с территории Приднестровья». Министерство сообщает, что «реализация планируемой провокации украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье», поэтому вооруженные силы «адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны».