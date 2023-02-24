Армии Соединенных Штатов может понадобиться больше года, чтобы поставить танки M1 Abrams в Украину.

Об этом говорится в заявлении министра армии Кристин Уормут CNN.

По ее словам, США все еще работает над планом поставки танков украинским военным.

Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом недель. Ни один из вариантов, которые мы рассматриваем, не касается недель или двух месяцев. Это более длинные сроки. Но я думаю, что есть варианты меньше двух лет, меньше полтора года. Но опять же мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них», — заявила она.

При этом она отметила, что США рассматривают несколько вариантов передачи танков. Один из них — это их строительство «с нуля». Другой — они будут переданы другим странам, ранее покупавшим их в США. Это может ускорить их передачу.