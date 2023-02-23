Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что стороны рассмотрели вопросы, касающиеся реализации трехсторонних договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана, достигнутых 9 ноября 2020 г., 11 января и 31 октября 2021 г.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями относительного процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

В свою очередь, в Кремле сообщили, что Никол Пашинян проинформировал Владимира Путина о встрече с Ильхамом Алиевым в Мюнхене 18 февраля, а также о других своих беседах с зарубежными партнерами.

Путин и Пашинян обсудили реализацию комплекса трехсторонних договоренностей для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, ситуацию на армяно-азербайджанской границе — контакты на этот счет на различных уровнях будут продолжены, добавили в пресс-службе Кремля.