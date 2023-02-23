Несмотря на рост цен на топливо на международных биржах, AZAL принимает ряд мер, чтобы эти факторы не повлияли на покупателя. Поскольку эти процессы организованы поэтапно, для достижения желаемого результата требуется некоторое время.

Об этом заявил первый вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Самир Рзаев, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

Только в 2022 году стоимость авиатоплива на международных биржах подорожала почти в 4 раза.

Также, заботясь о пассажирах, AZAL приобретает слоты (время, выделенное в аэропорту рейсу для выполнения самолетом операции прибытия или отправления в определенную дату или период – ред.) в зарубежных аэропортах, включающие в себя наиболее подходящее время вылета/прилета и ближайшие пункты посадок.

Кроме того, AZAL периодически проводит различные стимулирующие акции, предоставляющие пассажирам возможность путешествовать по направлениям авиакомпании по выгодным ценам. К примеру, в рамках промо-акции AZAL, проведенного в конце 2022 года, по 9 направлениям было продано 10 тысяч авиабилетов от 29 евро. Так, мы активно реализуем как краткосрочные, так и долгосрочные задачи для обеспечения поэтапного доступа к авиаперевозкам для пассажиров.