AZAL расширяет свою маршрутную сеть, нацелившись на увеличение общего количества направлений до 85.

Об этом сказал первый вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Самир Рзаев.

Самир Рзаев отметил, что с начала 2022 года по настоящее время Национальный авиаперевозчик Азербайджана выполняет рейсы в Актау, Ташкент, Самарканд, Ургенч, Фергану, Амман, Прагу, Сиань и другие города мира.

По его словам, которые приводит АЗЕТАДЖ, увеличена частота полетов, выполняемых AZAL в города России и Турции. Если в 2022 году рейсы осуществлялись по 36 направлениям, то в 2023 году предусмотрено увеличение этого показателя до 62.

Рзаев отметил, что в настоящее время авиапарк AZAL насчитывает 29 самолетов различных типов, средний возраст которых составляет 11 лет.

Он сказал, что во избежание затрат, связанных с обслуживанием самолетов или обучением персонала, согласно Стратегическому плану развития, к 2030 году парк авиакомпании будет включать только 2 типа самолетов.

По словам С.Рзаева, парк будет состоять исключительно из семейства узкофюзеляжных самолетов класса Airbus A320 Neo, а также из семейства широкофюзеляжных авиалайнеров типа Boeing 787 Dreamliner.

Он отметил, что в Азербайджане действуют 8 международных аэропортов, два из которых функционируют на освобожденных от оккупации территориях страны.

Первый вице-президент AZAL подчеркнул, что в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева по созданию необходимой инфраструктуры в 2021 году на освобожденных от оккупации территориях был введен в эксплуатацию Физулинский международный аэропорт, считающийся воздушными воротами Карабаха, а в октябре прошлого года состоялось открытие Зангиланского международного аэропорта. Созданные в этих аэропортах условия позволяют осуществлять полеты в соответствии с международными стандартами.

По его словам, эти аэропорты способны принимать все типы самолетов, в том числе сверхтяжелые широкофюзеляжные воздушные судна. В то же время продолжаются работы по строительству международного аэропорта в Лачине, который станет девятым международным аэропортом и третьим на освобожденных землях страны.

Он отметил, что в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 2022 году регулярные рейсы совершали 36 иностранных авиаперевозчиков. Ими было перевезено 2.2 миллиона человек.

Вице-президент AZAL отметил, что на сегодня эти показатели являются рекордными.

По его словам, на международных рейсах AZAL перевез 41% от общего числа пассажиров, а остальные 59% были перевезены другими авиакомпаниями.

Благодаря решительным, эффективным мерам AZAL, последствия пандемии в сфере минимизированы, а объем пассажирских перевозок в 2022 году приблизился к показателям допандемийного года, сказал Рзаев.

Он отметил, что по итогам 2022 года пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана составил более 5,3 млн. пассажиров, из которых 4,4 млн. пассажиров пришлись на долю Международного аэропорта Гейдар Алиев.

С.Рзаев подчеркнул, что в прошлом году было выполнено 36 тысяч авиарейсов, из них AZAL выполнил 18 тысяч рейсов, включая внутренние перелеты. На сегодня эти показатели являются рекордными.