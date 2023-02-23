Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который полтора года находится под арестом в Грузии, ухудшается с каждым днем, он уже практические не передвигается. Об этом в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону рассказала мать политика Гиули Аласания.

«Он очень плох. В тюрьме его отравили. Это уже доказано. Приезжали врачи, которые очень серьезно [все исследовали], в хороших лабораториях были сделаны анализы – в Германии, а потом в Калифорнии [в США]. Выяснилось, что у него интоксикация, надо выводить эти тяжелые металлы, но никто этим не занимается. Поэтому ему с каждым днем все хуже и хуже», – сказала Аласания.

Она рассказала, что имеет возможность видеться с сыном, поскольку приносит ему еду.

«Я выхожу оттуда совершенно выпотрошенная, потому что он очень плохо себя чувствует. У него каждый день высокая температура. Например, вчера весь вечер – 38,5 °C, а пульс – 120 [ударов в минуту], можете себе представить? Человек – кожа и кости, потому что у него кахексия (тяжелая форма истощения организма, характеризующаяся быстрым снижением массы тела), это уже все подтвердили.

Даже больница уже выдала нам форму №100, где записан этот диагноз. А отчего это? Оттого, что он отравлен… Так что с каждым днем ему хуже и хуже. Я не знаю, в каком состоянии он будет завтра утром, когда я туда приду», – сказала Аласания.

По ее словам, Саакашвили ослаб так, «что не может стоять на ногах», и практические все время лежит в одной позе.

«Он двигаться фактически не может. У него страшные боли в суставах. У него вообще, совершенно исчезли мышцы», – рассказала Аласания.

Она подчеркнула, что Саакашвили поставили «очень много диагнозов», но главный, который вызывает обеспокоенность, – отравление тяжелыми металлами.

«Человек исчезает у меня на глаза, – сказала Аласания. – Они просто решили убить моего сына, у него смертный приговор».