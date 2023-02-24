США в ближайшие месяцы увеличат число своих военных на Тайване с примерно 30 до 100-200 человек. Об этом сообщает в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Военные США будут заниматься подготовкой местных вооруженных сил. Министерство обороны США, как отмечает газета, предпочитает не распространять соответствующую информацию, чтобы не провоцировать Китай. Издание указывает, что предстоящее увеличение численности американских сил на Тайване будет крупнейшим за десятилетия.